Мигранты силой затолкали девочку в поезд и изнасиловали

Молодые люди, прибывшие в Британию из другой страны, изнасиловали ребенка в поезде. Об этом сообщает The Sun.

По данным издания, инцидент произошел в составе, следовавшем из деревни Стерри в Лондон. 25-летний Барялай Рахими и 29-летний Миребадурахман Садат затолкали 14-летнюю школьницу в поезд и там изнасиловали.

В результате иностранцев задержали, они предстали перед судом, где им предоставили переводчиков с дари и фарси, в общении с судом они только подтвердили свои имена.

Рахими обвинили в изнасиловании и домогательствах (шесть пунктов). Его другу предъявили обвинения по четырем пунктам.

«Оба обвиняемых отрицают в суде все десять предъявленных им обвинений», – сообщается в публикации.

Мужчин арестовали, под стражей они пробудут до 4 ноября. Заседание по делу назначено на конец августа.

До этого в Бангладеш мужчины силой посадили школьницу на лодку, отвезли в тихое место и изнасиловали. Когда ей стало плохо, преступники испугались и бросили ее у дома.

Ранее сообщалось, что подростки изнасиловали школьницу и опубликовали видео процесса в соцсетях.