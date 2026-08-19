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Общество

Туристы нашли человеческие останки в горах Казахстана

На леднике Северцова в Алма-Атинской области обнаружены останки человека
Анастасия Ахметова/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Белорусские туристы обнаружили человеческие останки на леднике в труднодоступной высокогорной местности в Алма-Атинской области Казахстана. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщила Анастасия Ахметова.

Рядом с телом был найден рюкзак старого образца и походное снаряжение.

Автор публикации отметила, что упоминание о теле на леднике Северцова в Талгарском районе содержалось в отчете российской тургруппы еще в прошлом году. Судя по всему, останки могут находиться на леднике не первый сезон и за это время мимо них прошли несколько туристических групп.

В настоящее время информация об обнаруженном теле передана в областной департамент по чрезвычайным ситуациям. После получения официального обращения от полиции спасатели должны эвакуировать останки с ледника. Однако в случае ухудшения погоды и выпадения снега проведение поисково-эвакуационных работ может осложниться.

18 августа стало известно, что всех альпинистов, пропавших во время восхождения на Эльбрус, спасли.

Группа из восьми туристов из Севастополя начала восхождение на Эльбрус в Кабардино-Балкарии вечером 16 августа. Ранним утром в понедельник туристы последний раз вышли на связь в районе Косой полки и затем пропали.

Ранее в Геленджике турист пытался сделать фото и сорвался с десятиметровой высоты.

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