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Общество

Минздрав РФ расширил список должностей для медсестер и фельдшеров

ТАСС: Минздрав РФ разрешил медсестрам и фельдшерам работать на новых должностях
Shutterstock/FOTODOM

Минздрав России расширил перечень должностей для медсестер и фельдшеров, включив в него позиции участковой медсестры и заведующего фельдшерско-акушерским пунктом (ФАП). Об этом сообщает ТАСС.

Данные изменения вступят в силу с 1 сентября.

Уточняется, что медсестры и фельдшеры смогут работать в качестве заведующих здравпунктом или кабинетом медицинской профилактики. В случае наличия образования по лабораторной диагностике специалист может стать главным лаборантом. Кроме того, есть возможность занять пост медсестры по приему вызовов скорой помощи и стерилизационной медсестры.

Главный фельдшер может заниматься управлением сестринской деятельностью при условии наличия степени бакалавра по сестринскому делу или магистра по общественному здравоохранению. При этом работа на данной должности требует повышения квалификации по соответствующей специальности как минимум раз в пять лет. Также фельдшеры могут заниматься и лечебным делом.

Накануне стало известно, что Минздрав России планирует обновить стандарт медицинской помощи взрослым при депрессии.

В него планируется включить электронейростимуляцию головного мозга, плазмаферез (метод очищения крови), низкоинтенсивную лазеротерапию, а также гипоксивоздействие, когда пациент дышит специальной газовой смесью с пониженным содержанием кислорода.

Также Минздрав обновит список лекарств для лечения депрессии и включит в перечень лабораторные исследования, в том числе биохимический анализ крови и общий анализ мочи.

Ранее сообщалось, что фельдшеры смогут оказывать первичную наркологическую помощь россиянам.

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