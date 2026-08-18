Экономист рассказал, сколько в среднем стоит собрать ребенка в школу в 2026 году

Экономист Соломатин: базовый бюджет на сборы ребенка в школу — от 25 до 45 тысяч

Стоимость сборов ребенка к школе зависит не только от цен в магазинах, но и от подхода к покупкам. По оценке доцента, кандидата экономических наук, директора департамента образования «Умношколы» Александра Соломатина, в 2026 году базовый бюджет на школьные принадлежности обойдется родителям в среднем от 25 до 45 тысяч рублей, если речь идет о покупке новой формы, обуви, рюкзака и необходимой канцелярии. Об этом он рассказал «Газете.Ru».

По словам Соломатина, в средний бюджет обычно входят школьная форма или комплект одежды для школы, сменная обувь, спортивная форма, рюкзак, базовая канцелярия и расходные материалы.

«Если покупать все новое, расходы могут выглядеть примерно так: школьная одежда — 10–18 тысяч рублей, обувь — 5–10 тысяч, рюкзак — 4–8 тысяч, канцелярия — 3–6 тысяч рублей. При этом итоговая сумма легко увеличивается, если приобретать брендовые товары или покупать все в последний момент», — отметил экономист.

Он добавил, что самая распространенная ошибка — ориентироваться на максимальную комплектацию: родители часто покупают гораздо больше, чем действительно понадобится ребенку в первые месяцы учебы. В результате часть вещей так и остается лежать дома в упаковке. Поэтому начинать подготовку к школе нужно не с похода по магазинам, а с ревизии домашних запасов.

«Практически в каждой семье остаются линейки, папки, ножницы, краски, пеналы и другие принадлежности в хорошем состоянии. Если сначала составить список того, что уже есть, расходы могут сократиться на 20–30% без какого-либо ущерба для подготовки к школе», — объяснил Соломатин.

Экономист рекомендует заранее определить общий лимит расходов и распределить его по категориям. Хорошее правило: не покупать вещь сразу. Если сомневаетесь, сделайте паузу на один день. Очень часто оказывается, что без нее вполне можно обойтись, советует эксперт.

Отдельное внимание он рекомендует уделить участию самого ребенка в планировании покупок.

«Подготовка к школе — отличный повод научить ребенка принимать решения. Вместе сравнивайте цены, обсуждайте, чем отличаются модели рюкзаков, почему одна ручка удобнее другой, действительно ли нужны все аксессуары из списка желаний. Такие разговоры развивают финансовую грамотность, критическое мышление и умение учиться — анализировать информацию, делать выбор и понимать последствия своих решений», — заключил Соломатин.

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