В Петербурге начали тестировать новый механизм проверки возраста при аренде самокатов

Подтверждение возраста пользователей сервисов аренды электросамокатов через портал «Госуслуги» начали тестировать в Санкт-Петербурге. Одним из операторов, участвующих в апробации новой системы, стал «Яндекс Go». Данное решение готовы интегрировать и на другие регионы России. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Уточняется, что тест верификации пользователей сервисов краткосрочной аренды средств индивидуальной мобильности (СИМ) через «Госуслуги» и национальный мессенджер Макс стартовал в Петербурге в рамках совместного проекта городского Комитета по транспорту и операторов кикшеринга.

Петербург, как отмечается, стал одним из первых российских городов, где проводится апробация. Ранее аналогичное тестирование стартовало в Московской области.

«Верификация доступна всем желающим и занимает в среднем 1-2 минуты: для этого в приложении нужно открыть сервис «Самокаты» и выбрать раздел «Подтвердите аккаунт через «Госуслуги»», — сообщили в пресс-службе компании.

В сервисе также подчеркнули, что подтверждение через портал государственных услуг стало еще одним механизмом проверки возраста пользователей в северной столице. В Петербурге также действует фотоконтроль: технология по фотографии определяет, достиг ли пользователь 18 лет, и ограничивает доступ к аренде несовершеннолетним.

По данным компании, в 2026 году в Санкт-Петербурге на проверку с помощью фотоконтроля было направлено более 25 тыс. пользователей. Всего технология ограничила доступ к аренде самокатов для почти 3 тыс. несовершеннолетних.

Как отметили в Комитете по транспорту, в дальнейшем предполагается обязательное внедрение верификации для всех операторов кикшеринга. Новая система должна усилить контроль за возрастом пользователей, повысить ответственность нарушителей и, как ожидается, способствовать снижению аварийности с участием СИМ.

При этом до изменения федеральных правил использования СИМ апробация технических решений в Петербурге носит подготовительный характер. Планируется, что она позволит подготовить пользователей к новым алгоритмам до вступления в силу требований об обязательной верификации.