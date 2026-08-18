Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Проблемы с бензином в России
Общество

В Петербурге начали тестировать новый механизм проверки возраста при аренде самокатов

«Яндекс Go» начал тестировать авторизацию в кикшеринге через «Госуслуги»
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Подтверждение возраста пользователей сервисов аренды электросамокатов через портал «Госуслуги» начали тестировать в Санкт-Петербурге. Одним из операторов, участвующих в апробации новой системы, стал «Яндекс Go». Данное решение готовы интегрировать и на другие регионы России. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Уточняется, что тест верификации пользователей сервисов краткосрочной аренды средств индивидуальной мобильности (СИМ) через «Госуслуги» и национальный мессенджер Макс стартовал в Петербурге в рамках совместного проекта городского Комитета по транспорту и операторов кикшеринга.

Петербург, как отмечается, стал одним из первых российских городов, где проводится апробация. Ранее аналогичное тестирование стартовало в Московской области.

«Верификация доступна всем желающим и занимает в среднем 1-2 минуты: для этого в приложении нужно открыть сервис «Самокаты» и выбрать раздел «Подтвердите аккаунт через «Госуслуги»», — сообщили в пресс-службе компании.

В сервисе также подчеркнули, что подтверждение через портал государственных услуг стало еще одним механизмом проверки возраста пользователей в северной столице. В Петербурге также действует фотоконтроль: технология по фотографии определяет, достиг ли пользователь 18 лет, и ограничивает доступ к аренде несовершеннолетним.

По данным компании, в 2026 году в Санкт-Петербурге на проверку с помощью фотоконтроля было направлено более 25 тыс. пользователей. Всего технология ограничила доступ к аренде самокатов для почти 3 тыс. несовершеннолетних.

Как отметили в Комитете по транспорту, в дальнейшем предполагается обязательное внедрение верификации для всех операторов кикшеринга. Новая система должна усилить контроль за возрастом пользователей, повысить ответственность нарушителей и, как ожидается, способствовать снижению аварийности с участием СИМ.

При этом до изменения федеральных правил использования СИМ апробация технических решений в Петербурге носит подготовительный характер. Планируется, что она позволит подготовить пользователей к новым алгоритмам до вступления в силу требований об обязательной верификации.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Ребенок не поступил на бюджет. Как оплатить учебу и не разориться
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!