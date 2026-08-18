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Общество

Ученые собрали более $100 тысяч с помощью видео сурков на OnlyFans

Guardian: ученые, которые завели OnlyFans для сурков, собрали более $100 тысяч
Benjamin Bachmair/imageBROKER.com/Global Look Press

Американские ученые, которые завели на платформе OnlyFans аккаунт для публикации видео с сурками, собрали более $100 тыс. за две недели. Об этом сообщила британская газета The Guardian.

«Ученые, обратившиеся к OnlyFans, чтобы помочь спасти многолетние исследования сурков, собрали более $100 тыс., заручившись поддержкой еще одного, очень современного, канала финансирования — криптовалюты», — говорится в материале.

По данным журналистов, для поддержки проекта спонсоры создали мемкоин $OnlyMarms. Авторы пожертвовали все комиссионные сборы от транзакций на научное исследование. Благодаря этому ученые смогут еще один год продолжать свою работу над исследованием, следует из материала.

В июле издание Live Science сообщило, что исследователи из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, более 60 лет изучающие желтобрюхих сурков в Скалистых горах, запустили на платформе OnlyFans аккаунт OnlyMarms. Вместо откровенного контента на странице публикуются видеоролики о жизни животных.

На такой эксперимент ученые пошли из-за сокращения государственного финансирования науки в США. Команда решила использовать необычный формат для сбора пожертвований на продолжение исследований.

Ранее сообщалось, что актриса из «Гарри Поттера» заработала на OnlyFans за год больше, чем за всю актерскую карьеру.

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