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Общество

Врач раскрыла, нужно ли здоровому человеку готовиться к магнитной буре

Врач Бонадыкова: здоровым людям не нужно готовиться к магнитным бурям
Artsiom P/Shutterstock/FOTODOM

Доказательств того, что магнитные бури вызывают болезни, не существует. Имеются лишь наблюдения, согласно которым, в такие дни чаще фиксируются скачки давления, приступы стенокардии и больше вызовов бригад скорой помощи. Об этом в интервью RT рассказала врач-кардиолог, сомнолог, врач функциональной диагностики Валерия Бонадыкова.

«Есть и вторая половина истории: человек с утра читает прогноз бури и весь день прислушивается к себе. Тревога сама по себе поднимает давление и учащает пульс, дальше он видит высокие цифры, тревожится сильнее, и круг замыкается», — отметила эксперт.

Здоровым людям она посоветовала не готовиться к магнитным бурям, а вместо этого наладить режим сна и питания, обеспечить нормальную температуру воздуха в спальне, распределять нагрузку в течение рабочей недели, а также употреблять меньше алкоголя и жирной пищи. Духоту, тяжелые дни и недосып, по ее словам, часто списывают именно на геомагнитную активность.

18 августа в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) Российской академии наук (РАН) сообщили, что на Земле началась неожиданная магнитная буря.

Ученые также отметили, что август выглядит довольно активным месяцем в этом плане — за 18 дней буря наблюдается уже в третий раз.

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