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Общество

Россиянам рассказали, где проще всего найти для подработку

Эксперт Голованова: россиянам проще всего найти подработку в логистике и туризме
DC Studio/Shutterstock/FOTODOM

Сегодня россиянам проще всего найти подработку в научной сфере, а также в логистике, туризме, ретейле и доставке. Об этом НСН рассказала глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова.

«Среди активных вакансий на подработку и неполную занятость сейчас больше всего предложений в таких сферах: ретейл (продавцы, кассиры), доставка (курьеры, автокурьеры), логистика (водители, складской персонал), туризм, гостиницы, общественное питание (официанты, бармены, бариста), наука, образование, повышение квалификации (учителя, воспитатели, репетиторы)», — подчеркнула эксперт.

По ее словам, большое количество таких предложений вызвано расширением удаленного формата работы, дефицитом кадров и активным развитием платформенной занятости, благодаря которому можно быстро найти вакансию в интернете или оформить статус самозанятого на Госуслугах. Ради экономии работодатели начали более гибко подходить к найму и использовать совместителей, которые покрывают неполный день.

При этом специалист отметила, что многие подрабатывающие россияне не срывают факт наличия второго места работы, а большая часть опрощенных представителей компаний заявили о нейтральном отношении к внешнему совместительству.

Голованова добавила, что на точный доход от подработки влияет точное время, которое ей уделяет работник.

Ведущий эксперт «Актион Охрана труда» Екатерина Ефремова до этого предупредила в беседе с «Газетой.Ru», что на летней подработке подростки часто сталкиваются с отсутствием трудового договора, слишком длинными сменами, неоплачиваемыми пробными днями, работой поздно вечером и обязанностями, не соответствующими возрасту.

Ранее стало известно, на сколько можно увеличить пенсию, проработав лишние пять лет.

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