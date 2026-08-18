Ветеринар объяснил массовые осложнения у собак после вакцинации от бешенства

Осложнения у питомцев после прививки от бешенства отечественным препаратом «Мультикан-8» могли произойти из-за бракованной партии препарата или неправильной транспортировки вакцины. Такие предположения в беседе с «Газетой.Ru» сделал ветеринар Михаил Шеляков.

«Мультикан-8», как и все другие биопрепараты, попадающие на рынок, проходит биологические, токсикологические, клинические испытания. Более того, «Мультикан-8» — это не новая вакцина, она давным-давно на рынке, и, вроде бы, с одной стороны, сюрпризов быть не должно, но достаточно большую долю рынка до недавнего времени занимали импортные вакцины. В некоторых регионах до 80% вакцинировались импортом. Потом импорт попал под санкции, спрос резко вырос. Нужно было в несколько раз увеличить производство российской вакцины, чтобы покрыть потребности. Естественно, по всем законам капитализма, увеличенный спрос не решает проблемы качества, то есть сразу же начинаются проблемы. И сейчас, видимо, мы натолкнулись на одну из них», — пояснил Шеляков.

Помимо бракованных партий препарата, по словам ветеринара, к смерти питомцев могла привести неправильная транспортировка вакцины, а также ее хранение.

«Логистические цепи могут не справляться с повышенной нагрузкой. Напомню, что все вакцины транспортируются в условиях холода. То есть она могла быть бракованной, а где-то она перегрелась, где-то приобрела токсические свойства. Здесь уже вопрос для расследования, но могу сказать, что в условиях отсутствия конкуренции, конечно, всегда падает качество, поэтому до сих пор у нас многие владельцы животных стараются колоть зарубежные вакцины. В частности, вот этот случай также может способствовать тому, что импорт будет всегда казаться лучше. На самом деле это не так. Просто надо здоровую конкуренцию создавать, чтобы у людей был выбор, чем вакцинировать. «Мультикан-8», конечно, не единственная отечественная вакцина, но вот импортных, к сожалению, сейчас официально не ввозится в Россию», — заключил Шеляков.

До этого в ряде регионов России владельцы собак столкнулись с тяжелыми осложнениями и гибелью питомцев после прививки от бешенства. У собак начались судороги, кровавая рвота, понос, высокая температура. Собачники винят во всем партию №20 вакцины «Мультикан-8», по их мнению, серия оказалась бракованной.

Ранее ветврач рассказал о российской вакцине от бешенства.