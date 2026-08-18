Россиянам объяснили, как правильно выбрать кофе в зернах

При выборе кофе в зернах в первую очередь стоит обратить внимание на свежесть продукта, вид зерен и степень их обжарки. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей.

При покупке кофе в первую очередь необходимо обращать внимание на свежесть зерен. Качественный кофе отличается ярким ароматом, в котором могут ощущаться шоколадные, ореховые или ягодные оттенки. Важно учитывать на дату обжарки, поскольку чем она ближе, тем лучше. При этом хранить зерна рекомендуется в темном и сухом месте в плотно закрытой емкости.

Наиболее распространены два вида кофе — арабика и робуста. Арабика обычно обладает более выраженным вкусом с фруктовыми оттенками и меньшей горечью, однако стоит дороже. Робуста отличается большей крепостью и горьковатым вкусом, поэтому ее часто используют в смесях для эспрессо. Для домашнего кофе можно попробовать оба варианта и выбрать наиболее подходящий по вкусу.

Немаловажную роль играет и степень обжарки. Светлая дает более заметную кислинку, фруктовые оттенки и широкий спектр вкусов. Средняя считается более сбалансированной по вкусу и аромату и часто подходит тем, кто предпочитает мягкий кофе. При темной обжарке напиток становится насыщенным, горьковатым, с шоколадными оттенками, а кислинка выражена слабее.

Выбор зерна также зависит от способа заваривания. Для эспрессо и капучино используется мелкий помол, для фильтра, аэропресса и заваривания через сито — средний, а для френч-пресса — крупный. При этом цельные зерна дольше сохраняют свежесть, чем молотые, поэтому кофе рекомендуется измельчать непосредственно перед приготовлением.

Стоимость не всегда напрямую определяет качество и вкус. Более дорогие премиальные марки нередко отличаются более насыщенным вкусом, однако при ограниченном бюджете можно начать с кофе среднего ценового сегмента и позже попробовать более дорогие варианты.

Помимо этого, имеет значение и упаковка. Хороший кофе должен иметь яркий и приятный аромат. Упаковка должна защищать зерна от света и воздухообмена. Предпочтительны вакуумные варианты или упаковки с клапаном для выхода углекислого газа. При покупке также необходимо проверить дату обжарки.

Ранее врач оценил риск спазма желудка из-за утреннего кофе.