Кинолог рассказал, как владельцы собак бессознательно травят питомцев

Постоянное курение владельцев собак в квартире наносит здоровью питомца серьезный вред. У него могут развиться опасные заболевания, включая аллергию и рак, а если собака случайно съест окурок, высок риск летального исхода, предупредил в беседе с RT президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Он объяснил, что собака – это не просто пассивный курильщик. Вдыханием дыма все не ограничивается, так как, помимо этого, животное вылизывает лапы, шерсть после контакта с диванами, игрушками и поверхностями, на которых оседают канцерогены и частицы никотина.

«Последствия такого тесного контакта с никотином самые серьёзные: это и риск астмы, и аллергические реакции, и удар по сердечно-сосудистой системе, а также повышенный риск онкологических заболеваний», — предупредил Голубев.

Он призвал стараться курить подальше от питомца, лучше всего – на улице, подчеркнув, что даже с балкона дым затягивается в квартиру. Также не следует курить в автомобиле, если на нем регулярно перевозят собаку, а сигареты важно прятать, так как один съеденный окурок может привести к летальному исходу питомца, заключил кинолог.

До этого заведующая Тушинской государственной ветклиникой Татьяна Сидорова рассказала, что собак, у которых есть сердечно-сосудистые заболевания и болезни суставов, опасно брать с собой на прогулку в лес. Она отметила, что такие прогулки будут создавать нагрузку на их организм, так как им придётся долго ходить и преодолевать препятствия. Отдельную опасность для питомцев представляет и жаркая погода, добавила эксперт. По её словам, не стоит ходить в лес и с пожилыми псами, у которых могут быть хронические заболевания, а также со щенками.

Ранее ветеринар предупредила о скрытом вреде «умных» колонок для питомцев.