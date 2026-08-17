Родителям объяснили, почему ребенок не хочет возвращаться в школу после каникул

Эксперт Васильева: нежелание идти в школу бывает связано со страхом

Ребенок может не хотеть возвращаться в школу после летних каникул из-за страха перед неизвестностью. Об этом Общественной Службе Новостей рассказала руководитель онлайн-школы «Английский легко» Елена Васильева.

По словам специалиста, нежелание идти в школу в большинстве случаев связано с большим количеством «неизвестностей», которые ждут ученика. Ребенка могут пугать новые предметы, незнакомые учителя, а также изменения в его графике досуга.

Эксперт напомнила, что младшим школьникам приходится самостоятельно привыкать к новой реальности, в то время как совместное время с родителями «остается в лете». Однако, если первый учебный день оказывается для ребенка триггером, это говорит о наличии травмирующего опыта в прошлом.

Справиться с хандрой школьнику удастся благодаря семейному планированию нового учебного года в августе. Родителям следует помочь ребенку сконцентрироваться на положительных моментах, которые ждут его в школе.

Помимо этого, Васильева посоветовала организовать праздник «Первой пятерки», создать «Стену славы» из олимпиадных дипломов, а также устроить совместный сбор гербария для творческих заданий. Также рекомендуется предложить классному руководителю провести приветственный детско-родительский классный час.

Психолог и эксперт подготовительной программы «Перезагрузка к школе» в Фоксфорде Ольга Згордан до этого говорила, что для того чтобы помочь ребенку успешно вернуться к школьному режиму после летних каникул, в августе важно постепенно менять распорядок дня ученика, отказавшись от попыток восстановить график за короткий промежуток времени.

Ранее психолог объяснила, как поведение родителей влияет на желание ребенка пойти в школу.