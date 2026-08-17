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Общество

Стало известно, какие приложения сливают в даркнет данные пользователей

Киберэксперт Вакулин: приложения МФО чаще всего сливают данные в даркнет
Krakenimages.com/Shutterstock/FOTODOM

Приложение микрофинансовых организаций (МФО) чаще всего допускают утечки данных пользователей в даркнет. Их разработчики не продумывают меры безопасности, но при этом регистрация в них требует предоставления огромного объема данных, сообщил НСН специалист по информационной, компьютерной и сетевой безопасности Сергей Вакулин.

Он подчеркнул, что причиной слива данных становятся два основных фактора – либо некомпетентность сотрудников той или иной организации в обращении с ними, либо прямая продажа информации, причем на второе могут пойти даже представители сотовых компаний.

«Есть еще вариант уязвимостей и вирусов, которые проникают в систему, – добавил эксперт. – Ни одна компания не может быть защищена на сто процентов, даже если у нее миллион специалистов по кибербезопасности. У нас до сих пор программный код пишут люди, от многих уязвимостей просто невозможно спастись, любая стена может быть разрушена. Есть мошеннические боты, специальные сайты даркнета».

Обычным пользователям от риска утечки данных практически невозможно защититься, подчеркнул Вакулин. По его словам, приложения МФО являются наиболее уязвимыми и опасными, второе место занимают государственные сервисы, которые также требуют предоставления большого объема данных. Третье место по степени риска – это социальные сети, отметил эксперт, призвав соблюдать меры предосторожности.

Исследователи до этого выяснили, что браузеры со встроенными ИИ-функциями пока уступают традиционным решениям по уровню защиты пользовательских данных. В ходе исследования некоторые браузеры объединяли информацию из разных источников и сохраняли ее для последующей обработки. По мнению исследователей, такой подход повышает вероятность утечки данных в случае компрометации памяти системы.

Исследователи рекомендуют с осторожностью использовать ИИ-браузеры при работе с конфиденциальной информацией до появления единых отраслевых стандартов безопасности.

Россиянам ранее объяснили, в чем главный риск утечки данных с одного ресурса.

 
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