Знакомый заманил студентку в отель и изнасиловал вместе с другом

Девушка из Индии подверглась групповому изнасилованию со стороны знакомого и его друга. Об этом сообщает Bharat.

Инцидент произошел в Каттаке. По данным издания, за некоторое время до инцидента 16-летняя студентка познакомилась с насильником в колледже, где они оба учатся.

В какой-то момент молодой человек позвал ее в отель для разговора. Пока пострадавшая ехала, на место прибыл друг знакомого. Когда девушка приехала, ее изнасиловали. Предположительно, молодые люди планировали это заранее.

После произошедшего ментальное состояние студентки ухудшилось. Местные жители помогли ей и отвезли в полицейский участок, где она рассказала о произошедшем.

Полицейские возбудили уголовное дело, в рамках которого арестовали обоих подозреваемых. Они оба оказались несовершеннолетними.

До этого в Германии компания мигрантов познакомилась с девушкой на автобусной остановке и предложили поехать к ним. В результате несовершеннолетнюю напоили, и, пока она была без сознания, изнасиловали.

Ранее сообщалось, что компания мужчин дважды похитила подростка по пути в школу и изнасиловала.