Английский суд встал на сторону Потанина в разбирательстве с бывшей женой

Суд в Англии не стал запрещать Владимиру Потанину судиться с экс-супругой в РФ

Семейный суд Англии и Уэльса разрешил главе «Норникеля» Владимиру Потанину продолжить судебное разбирательство с бывшей супругой Натальей в России. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на материалы дела.

По данным издания, имущественный спор между экс-супругами длится уже более десяти лет. Поводом для обращения Натальи в британскую инстанцию стало ее несогласие с решением российского суда.

Брак Владимира и Натальи Потаниных был расторгнут в 2014 году. Российский суд разделил совместно нажитое имущество пополам, однако учитывались только активы, находившиеся в прямом владении, а не бенефициарные доли. По словам Натальи, в результате ей досталось меньше 1% реального состояния бывшего мужа. Она утверждает, что бизнесмен стремится скрыть принадлежащие ему активы, и поэтому инициировала судебные процессы в нескольких странах, включая Великобританию.

В феврале Владимир Потанин подал в Арбитражный суд Москвы заявление о выдаче антиискового запрета, касающегося спора о разделе имущества. В мае ходатайство удовлетворили: суд счел, что из-за санкций предприниматель не имеет полноценного доступа к правосудию в Англии. В июне Наталья обратилась в Семейный суд Англии и Уэльса с просьбой запретить бывшему мужу продолжать разбирательство в России, назвав его действия «недобросовестными, обременительными и репрессивными».

Британский суд, однако, встал на сторону бизнесмена, решив, что он использовал доступные правовые механизмы.

Кроме того, суд отметил, что Наталья Потанина слишком долго не обращалась за защитой: она подала заявление в суд Англии почти через четыре месяца после того, как бывший муж уведомил ее о разбирательстве в России.

Ранее суд обязал Потанина ответить на вопросы бывшей жены.