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Общество

В Подмосковье пройдут чемпионаты по пожарно‑спасательному спорту

Команды из 11 стран приедут на чемпионаты по пожарно‑спасательному спорту в Жуковском
ГУ МЧС России по Московской области

XV Чемпионат мира среди юношей и юниоров и XI Чемпионат мира среди девушек и юниорок по пожарно‑спасательному спорту пройдут в Жуковском с 22 по 25 августа 2026 года, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

«В состязаниях примут участие делегации из 11 стран — Австрии, Азербайджана, Беларуси, Болгарии, Индии, Казахстана, Камеруна, Латвии, Словакии, Чехии и России», — говорится в сообщении.

В церемонии открытия примут участие министр МЧС России Александр Куренков, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, глава Жуковского Андроник Пак и начальник главного управления МЧС по Московской области Алексей Павлов.

Участники будут соревноваться в четырех дисциплинах, среди которых подъем по штурмовой лестнице в окна учебной башни, пожарная эстафета, преодоление 100-метровой полосы препятствий и боевое развертывание.

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