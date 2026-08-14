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Общество

«Сферум» запустил проект о взрослении и женском здоровье для подростков

«Сферум» собрал в приложении проверенные врачами материалы о женском здоровье
Shutterstock

«Сферум» запустил просветительский проект «Стесняюсь спросить» для девочек-подростков, где собраны ответы на популярные вопросы о взрослении и женском здоровье. Об этом сообщили в пресс-службе образовательной платформы.

Проект разработали при поддержке Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова и Клиники Фомина. Мини-приложение стало доступно в мессенджере Max.

В сервисе разместили короткие статьи о женском здоровье, возрастных изменениях в теле, отношениях и эмоциях. Врачи подготовили и проверили все материалы. Статьи разделили по темам. Чтение каждого материала займет 2–3 минуты.

«Часто в переходном возрасте девочки-подростки стесняются задавать вопросы, связанные с взрослением, не могут найти проверенную информацию и не знают, к кому обратиться за поддержкой», — отметила директор по информационному сопровождению VK Кристина Давыдова.

По ее словам, сервис поможет разобраться в вопросах без неловкости и сложных медицинских терминов.

«В нем только проверенная информация от ведущих экспертов в области женского здоровья, изложенная доступным языком. Родители могут быть уверены в качестве материалов», — добавила она.

Проректор по учебной работе Пироговского университета Ольга Милушкина заявила о нехватке доступных ответов на вопросы подростков о происходящих изменениях.

«Часто вопросы просто некому задать. А если и есть кому, то отвечают либо слишком сложно, либо как маленькому ребенку. Наш проект – это честный и открытый разговор о сложных вещах. Каждая девочка и девушка найдет понятные ответы, даже если очень стесняется спросить», — сказала она.

Лидер направления «Детская гинекология» Клиники Фомина Кяниз Алиева отметила проблему непроверенной информации в интернете.

«Сегодня девочки узнают о теле и взрослении из интернета – часто из противоречивых и непроверенных источников, не соответствующих возрасту. Приложение «Стесняюсь спросить» создает безопасное пространство для доверительного диалога, где можно найти понятные ответы на важные вопросы», – отметила она.

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