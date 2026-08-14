Пожар на рынке в Подольске потушили

Спасатели ликвидировали пожар в павильоне Елисаветинского рынка в Подольске

Возгорание в павильоне Елисаветинского рынка в Подольске ликвидировано. Об этом РИА Новости заявили в городской администрации.

Там уточнили, что в результате пожара никто не пострадал. В администрации Подольска добавили, что ситуация находится под контролем профильных служб, причины возникновения возгорания устанавливают специалисты.

По информации МЧС, огонь вспыхнул в нежилом двухэтажном здании на территории Елисаветинского рынка по адресу: Подольск, мкр-н Климовск, ул. Большая Серпуховская, стр.229. Огонь охватил 50 кв.метров.

В ведомстве добавили, что возгорание ликвидировали 57 человек и 18 единиц техники.

Вечером 8 августа в Подольске загорелось трехэтажное кирпичное здание больницы, находящееся на улице Кирова, 28. Из горящей больницы эвакуировали 26 человек, в том числе 12 детей. Двое из них находились в реанимации. Возгорание удалось локализовать на 12 кв. метров.

Ранее в центре Петербурге вспыхнуло историческое здание.