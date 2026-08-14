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Общество

Российский мальчик попал в базу «Миротворца»

В базу «Миротворца» внесли 11-летнего мальчика
Shutterstock

Мальчика 11 лет внесли в базу скандально известного «Миротворца». Об этом сообщает РИА Новости.

Ребенок обвиняется в финансировании Вооруженных сил России, а также в «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины». Поводом стало то, что несовершеннолетний передал российской армии принтер и беспилотный летательный аппарат.

14 июля МВД России объявило в розыск создателя сайта «Миротворец» Георгия Туку, внесенного в российский перечень террористов. Он разыскивается по статье Уголовного кодекса РФ. При этом конкретная статья не уточнялась.

Сайт «Миротворец» был создан в 2014 году группой волонтеров «Народный тыл», которую возглавлял Тука. Ресурс позиционировался как проект по установлению личностей и публикации персональных данных людей, которых его создатели считают угрозой национальной безопасности Украины. В разные годы в базу сайта попадали журналисты, артисты и политики, посещавшие Крым, Донбасс или по другим причинам вызвавшие негативную оценку администрации ресурса.

Ранее украинского комбрига-дезертира внесли в базу «Миротворца».

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