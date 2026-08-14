Губернатор Ямала Артюхов отправился в восьмой «Честный маршрут»

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов отправился в восьмой «Честный маршрут», в рамках которого он проедет около 1500 тыс. километров и посетит 11 населенных пунктов региона, сообщает пресс-служба правительства ЯНАО.

Во время «Честного маршрута» Артюхов и его команда оценивает качество автомобильных дорог в регионе и ход строительства жилья, а также встречается с местными жителями.

В каждом городе на маршруте Артюхов обсудит вопросы развития региона с активистами программы «Ямал-100».

Губернатор проведет в каждом муниципалитете открытые встречи с жителями, а в микрорайоне Пурпе Губкинского, поселке Уренгой Пуровского района, двух районах Нового Уренгоя – Коротчаево и Лимбяяхе и поселке Пангоды Надымского района пройдут встречи с трудовыми коллективами и молодежью. Кроме того, в каждом городе губернатор проведет встречи с бойцами СВО и членами их семей.

«В этом году «Честный маршрут» начнется в Ноябрьске. Оттуда через все ключевые города и районы доберусь за рулем до Салехарда. Благодарю вас за активность, комментарии с предложениями, куда заехать: обязательно их учтем», — отметил губернатор.

Напомним, первый «Честный маршрут» прошел в 2019 году. Всего за 7 лет в рамках «Честного маршрута» губернатор провел 100 встреч, после которых команде губернатора было поставлено около 780 задач, 600 из которых уже выполнены.