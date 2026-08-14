Тренер рассказала, как избавиться от жира на животе

Тренер Терехова: для избавления от лишнего жира на животе важен дефицит калорий

Избавиться от лишнего жира только в области живота нельзя. Для появления пресса необходимо снизить общую жировую массу. Об этом kp.ru рассказала фитнес-тренер, реабилитолог, тренер по физической подготовке сборной России по серфингу, кандидат в мастера спорта по гандболу, неоднократная чемпионка и призер российских и международных соревнований Дария Терехова.

Специалист предупредила, что человек с лишним весом, которые систематически переедает, не сможет избавиться от жира на животе без дефицита калорий.

«Локальное жиросжигание это миф. Нельзя сбросить жир в отдельной области. Да, можно прицельно накачать мышцы брюшной стенки. Но при лишнем весе их будет покрывать жир», — объяснила она.

По словам тренера, необходимо сокращать в рационе быстрые углеводы, в числе которых сладкое и выпечка, и потреблять достаточное количество белка и клетчатки, которыми богаты овощи и фрукты. Кроме того, для появления пресса важен полноценный сон, поскольку именно в это время происходит активный рост мускулатуры.

При этом эксперт подчеркнула, что после 45 лет на эластичность оболочки мышц напрямую влияет гидратация. Следует пить достаточное количество чистой воды в сутки, особенно в тренировочные дни.

Первые ощутимые изменения в большинстве случаев появляются спустя 3-4 недели тренировок, заключила тренер.

Эксперт по фитнесу, совладелец клуба «Лапино Фитнес» Эмиль Халимов до этого предупреждал, что резкое урезание потребляемых калорий, кардионагрузки при отказе от силовых упражнений, недостаток сна и хронический стресс могут помешать сбросить лишний вес после 45 лет.

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