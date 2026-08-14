Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Проблемы с бензином в России
Общество

Тренер рассказала, как избавиться от жира на животе

Тренер Терехова: для избавления от лишнего жира на животе важен дефицит калорий
Aslysun/Shutterstock/FOTODOM

Избавиться от лишнего жира только в области живота нельзя. Для появления пресса необходимо снизить общую жировую массу. Об этом kp.ru рассказала фитнес-тренер, реабилитолог, тренер по физической подготовке сборной России по серфингу, кандидат в мастера спорта по гандболу, неоднократная чемпионка и призер российских и международных соревнований Дария Терехова.

Специалист предупредила, что человек с лишним весом, которые систематически переедает, не сможет избавиться от жира на животе без дефицита калорий.

«Локальное жиросжигание это миф. Нельзя сбросить жир в отдельной области. Да, можно прицельно накачать мышцы брюшной стенки. Но при лишнем весе их будет покрывать жир», — объяснила она.

По словам тренера, необходимо сокращать в рационе быстрые углеводы, в числе которых сладкое и выпечка, и потреблять достаточное количество белка и клетчатки, которыми богаты овощи и фрукты. Кроме того, для появления пресса важен полноценный сон, поскольку именно в это время происходит активный рост мускулатуры.

При этом эксперт подчеркнула, что после 45 лет на эластичность оболочки мышц напрямую влияет гидратация. Следует пить достаточное количество чистой воды в сутки, особенно в тренировочные дни.

Первые ощутимые изменения в большинстве случаев появляются спустя 3-4 недели тренировок, заключила тренер.

Эксперт по фитнесу, совладелец клуба «Лапино Фитнес» Эмиль Халимов до этого предупреждал, что резкое урезание потребляемых калорий, кардионагрузки при отказе от силовых упражнений, недостаток сна и хронический стресс могут помешать сбросить лишний вес после 45 лет.

Ранее тренер рассказала, как правильно заниматься спортом после 30 лет.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как работать с родственником или близким другом без вреда для субординации? Разбираем 4 сценария
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!