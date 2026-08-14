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Общество

В Вологодской области впервые объявили ракетную опасность

Филимонов: в Вологодской области ввели режим ракетной опасности
Sergey Elagin/Global Look Press

На территории Вологодской области впервые объявлен режим ракетной опасности. Об этом в «Макс» сообщил губернатор региона Георгий Филимонов.

«Уважаемые вологжане! Режим «Ракетная опасность» введен на территории Вологодской области впервые. Сохраняйте спокойствие. Не паникуйте», — написал губернатор.

Филимонов рекомендовал местным жителям оставаться дома и не подходить к окнам или пройти в укрытие. Тех, кто находится на улице или в автотранспорте, он призвал укрыться в здании, подземном переходе или паркинге.

До этого, с 00:24 мск до 08:42 мск, в регионе уже действовал режим беспилотной опасности.

Сигнал ракетной опасности — один из самых серьезных. Главное правило при ракетном ударе: между человеком и улицей должно быть минимум две капитальные несущие стены, идеальное место — угол, образованный ими. Автомобили, легкие постройки и тенты защиты не обеспечат. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Пензенской области отразили ракетную атаку.

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