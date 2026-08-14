Российскому правительству предложили меры поддержки пострадавшего от атак бизнеса

АИДТ: бизнесу нужна помощь еще до определения размера ущерба

Ассоциация предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) предложила российскому правительству создать двухэтапный механизм поддержки предпринимателей, чьи товары пострадали из-за атак на логистические объекты маркетплейса, сообщает пресс-служба ассоциации.

В АИДТ отметили, что бизнесу нужна помощь еще до завершения инвентаризации и определения окончательного размера ущерба.

В АИДТ предложили запустить механизм стабилизации с оборотным финансированием и адресной помощью. Также ассоциация предложила проработать промышленное финансирование и возможность возмещения затрат на восстановление производства.

Кроме того, в АИДТ заявили о необходимости проработать специальный порядок изменения сроков уплаты налогов и страховых взносов.

Еще одно предложение касается реструктуризации кредитов пострадавшего бизнеса и вопросов лизинговых обязательств.

В ассоциации отметили, что многие предприниматели физически не имеют доступа к своей продукции, чтобы провести полную инвентаризацию. Поэтому в АИДТ предложили установить специальный 120-дневный срок маркировки товаров.