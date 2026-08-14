Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Проблемы с бензином в России
Общество

Российскому правительству предложили меры поддержки пострадавшего от атак бизнеса

АИДТ: бизнесу нужна помощь еще до определения размера ущерба
Halfpoint/Shutterstock/FOTODOM

Ассоциация предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) предложила российскому правительству создать двухэтапный механизм поддержки предпринимателей, чьи товары пострадали из-за атак на логистические объекты маркетплейса, сообщает пресс-служба ассоциации.

В АИДТ отметили, что бизнесу нужна помощь еще до завершения инвентаризации и определения окончательного размера ущерба.

В АИДТ предложили запустить механизм стабилизации с оборотным финансированием и адресной помощью. Также ассоциация предложила проработать промышленное финансирование и возможность возмещения затрат на восстановление производства.

Кроме того, в АИДТ заявили о необходимости проработать специальный порядок изменения сроков уплаты налогов и страховых взносов.

Еще одно предложение касается реструктуризации кредитов пострадавшего бизнеса и вопросов лизинговых обязательств.

В ассоциации отметили, что многие предприниматели физически не имеют доступа к своей продукции, чтобы провести полную инвентаризацию. Поэтому в АИДТ предложили установить специальный 120-дневный срок маркировки товаров.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как работать с родственником или близким другом без вреда для субординации? Разбираем 4 сценария
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!