Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Проблемы с бензином в России
Общество

Названы три случая обязательного использования буквы «ё» в русском языке

Сотрудник РАН Пахомов: есть всего три случая обязательного использования «ё»
Victor Korniyenko./Wikimedia Commons

Буква «ё» должна употребляться в русском языке лишь в трех случаях — при ее необходимости для понимания слова, в малоизвестных названиях и в учебных материалах. Об этом РИА Новости заявил научный сотрудник Института русского языка имени В.В. Виноградова РАН, руководитель филологического совета «Тотального диктанта» Владимир Пахомов.

По его словам, первый случай затрагивает ситуации, когда два слова или словоформы отличаются друг от друга только буквами «ё» и «е» (например, «всё» и «все). Второй случай предусматривает употребление буквы «ё» для уточнения произношения имен собственных, не известных широкому кругу носителей языка.

Третий случай касается любых текстов в учебных пособиях для тех, кто изучает русский язык как иностранный. Он также охватывает все учебные пособия по русскому языку, включая словари.

Пахомов отметил, что действующие «Правила русской орфографии и пунктуации», утвержденные в 1956 году, не предусматривают последовательного употребления буквы «ё» во всех текстах, тогда как более поздние издания допускают такой вариант по усмотрению автора или редактора.

Как сообщается на портале «Грамота.ру», свод правил 1956 года до сих пор является действующим нормативным документом, хотя некоторые его положения устарели и не отражают современную языковую практику.

Ранее эксперты исключили слово «ложить» из словарей.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как работать с родственником или близким другом без вреда для субординации? Разбираем 4 сценария
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!