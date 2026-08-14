Названы три случая обязательного использования буквы «ё» в русском языке

Буква «ё» должна употребляться в русском языке лишь в трех случаях — при ее необходимости для понимания слова, в малоизвестных названиях и в учебных материалах. Об этом РИА Новости заявил научный сотрудник Института русского языка имени В.В. Виноградова РАН, руководитель филологического совета «Тотального диктанта» Владимир Пахомов.

По его словам, первый случай затрагивает ситуации, когда два слова или словоформы отличаются друг от друга только буквами «ё» и «е» (например, «всё» и «все). Второй случай предусматривает употребление буквы «ё» для уточнения произношения имен собственных, не известных широкому кругу носителей языка.

Третий случай касается любых текстов в учебных пособиях для тех, кто изучает русский язык как иностранный. Он также охватывает все учебные пособия по русскому языку, включая словари.

Пахомов отметил, что действующие «Правила русской орфографии и пунктуации», утвержденные в 1956 году, не предусматривают последовательного употребления буквы «ё» во всех текстах, тогда как более поздние издания допускают такой вариант по усмотрению автора или редактора.

Как сообщается на портале «Грамота.ру», свод правил 1956 года до сих пор является действующим нормативным документом, хотя некоторые его положения устарели и не отражают современную языковую практику.

Ранее эксперты исключили слово «ложить» из словарей.