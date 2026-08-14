Стало известно, какие приложения особенно грозят утечкой данных

Приложения микрофинансовых организаций (МФО) представляют наибольшую опасность для конфиденциальной информации, поскольку они могут собирать максимально избыточный массив сведений о клиенте. Об этом Pravda.Ru рассказал специалист по информационной сетевой и компьютерной безопасности Сергей Вакулин.

Эксперт отметил, что в целом любая программа, требующая доступа к персональным данным, автоматически становится источником потенциальной угрозы из-за риска утечек. При этом социальные сети обычно ограничиваются стандартным набором данных, когда сервисы займов запрашивают паспортные данные, адреса проживания и контакты доверенных лиц.

«В XXI веке одной из главных угроз стала утечка данных из микрофинансовых организаций. Я неоднократно наблюдал, как персональные данные заемщиков оказываются в открытом доступе именно через МФО. Такие сведения свободно распространяются и продаются на теневых площадках», — отметил Вакулин.

Технический директор HASPBOX Александр Гусев до этого говорил, что в случае, если мошенники смогли взломать один из каких-либо ресурсов, и произошла утечка данных пользователей, то это быстро становится готовым ключом для преступников к десяткам других сайтов. Для афериста такая утечка – это точка входа во все аккаунты, где человек использовал такой же пароль.

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