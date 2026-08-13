Химик рассказал, чем опасны старые автомобильные шины на даче

Старые автомобильные шины многие годами хранят на даче «про запас» или используют для клумб и других декоративных конструкций. Однако стоит учитывать несколько важных нюансов, связанных как со свойствами самого материала, так и с условиями его эксплуатации, рассказал «Газете.Ru» кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии им. А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.

«Покрышка представляет собой сложный композиционный материал, содержащий резину, технический углерод, пластификаторы, антиоксиданты и другие добавки. Под действием солнечного света, влаги и перепадов температур материал постепенно стареет: его поверхность разрушается, образуются мелкие частицы резины, а отдельные компоненты могут медленно переходить в окружающую среду. Кроме того, в шинах, оставленных под открытым небом, легко скапливается дождевая вода. Такие емкости становятся благоприятной средой для размножения комаров и других насекомых, которым необходима стоячая вода для развития», — объяснил он.

Сжигать старые шины вместе с бытовым мусором запрещено, поскольку автомобильные покрышки относятся к отходам, требующим специального обращения. При открытом горении из-за недостатка кислорода полимеры сгорают не полностью, образуя мелкодисперсные частицы, полициклические ароматические углеводороды, в том числе бенз(а)пирен, и другие токсичные соединения. Эти вещества не только оказывают раздражающее воздействие на дыхательные пути, но и негативно влияют на сердечно-сосудистую и нервную системы, а некоторые из них обладают канцерогенными свойствами.

«Поэтому изношенные шины нужно сдавать на специализированную переработку, а не хранить годами на участке и тем более не пытаться избавиться от них с помощью костра», — резюмировал эксперт.

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