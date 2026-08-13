Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Проблемы с бензином в России
Общество

Химик рассказал, чем опасны старые автомобильные шины на даче

Химик Дорохов: старые шины на даче выделяют токсины и привлекают комаров
Shutterstock/Africa Studio

Старые автомобильные шины многие годами хранят на даче «про запас» или используют для клумб и других декоративных конструкций. Однако стоит учитывать несколько важных нюансов, связанных как со свойствами самого материала, так и с условиями его эксплуатации, рассказал «Газете.Ru» кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии им. А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.

«Покрышка представляет собой сложный композиционный материал, содержащий резину, технический углерод, пластификаторы, антиоксиданты и другие добавки. Под действием солнечного света, влаги и перепадов температур материал постепенно стареет: его поверхность разрушается, образуются мелкие частицы резины, а отдельные компоненты могут медленно переходить в окружающую среду. Кроме того, в шинах, оставленных под открытым небом, легко скапливается дождевая вода. Такие емкости становятся благоприятной средой для размножения комаров и других насекомых, которым необходима стоячая вода для развития», — объяснил он.

Сжигать старые шины вместе с бытовым мусором запрещено, поскольку автомобильные покрышки относятся к отходам, требующим специального обращения. При открытом горении из-за недостатка кислорода полимеры сгорают не полностью, образуя мелкодисперсные частицы, полициклические ароматические углеводороды, в том числе бенз(а)пирен, и другие токсичные соединения. Эти вещества не только оказывают раздражающее воздействие на дыхательные пути, но и негативно влияют на сердечно-сосудистую и нервную системы, а некоторые из них обладают канцерогенными свойствами.

«Поэтому изношенные шины нужно сдавать на специализированную переработку, а не хранить годами на участке и тем более не пытаться избавиться от них с помощью костра», — резюмировал эксперт.

Ранее россиянам рассказали, как правильно сжигать траву и мусор на даче.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как работать с родственником или близким другом без вреда для субординации? Разбираем 4 сценария
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!