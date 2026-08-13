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Проблемы с бензином в России
Общество

Сотрудники московской автомойки угнали и разбили Porsche клиента за 3 млн рублей

В Москве сотрудники автомойки разбили Porsche клиента

В Москве двое работников автомойки на Озерковской набережной угнали дорогой автомобиль клиента, разбили его в ДТП, испугались и вернули обратно. Об этом сообщает ГУ МВД России по Москве.

Владелец иномарки оставил ее на мойке, а двое сотрудников, воспользовавшись ключами, решили прокатиться. Однако выезд закончился аварией, машина получила серьезные повреждения. Испугавшись ответственности, злоумышленники вернули авто обратно на мойку и скрылись.

Ущерб превысил 3 миллиона рублей, полицейские задержали одного из подозреваемых, им оказался 35-летний уроженец Тверской области. На допросе он признал вину и раскаялся. Возбуждено уголовное дело об угоне, фигуранта заключили под стражу, ему грозит до десяти лет лишения свободы.

До этого в Тверской области мужчина угнал машину, чтобы быстрее доехать до дома. Автолюбитель оставил свою машину у магазина на Советской площади в открытом состоянии и ключами в замке зажигания — автомобиль пропал.

Ранее житель Томска угнал автомобиль, но выдал себя, обронив на месте преступления телефон.

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