Девушка сломало колено на тренировке по зумбе и отсудила 200 тысяч рублей

В Петербурге девушка отсудила 200 тысяч рублей за травму в фитнес-клубе

В Петербурге девушка отсудила у спортивного клуба более 200 тысяч рублей за травму, полученную на занятии, тренер отказалась вызывать скорую и требовала подписать бумагу об отсутствии претензий. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов города.

Инцидент произошел в октябре 2022 года, потерпевшая пришла на тренировку по зумбе. Спустя пять минут занятия тренер дала группе упражнение «выпады с прыжка», хотя занятие было заявлено для любого уровня подготовки.

Петербурженка почувствовала хруст в колене и упала, администратор и тренер отказались дать ей лед и не хотели вызывать скорую, пока она не подпишет документ об отсутствии претензий, при этом тренер в агрессивной форме требовала покинуть зал. В итоге девушку увезли в больницу, позже ей сделали операцию.

Суд решил, что предприниматель, управлявшая клубом, не обеспечила безопасность клиентки. С нее взыскали 150 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, а также еще около 63 тысяч на юриста и другие расходы.

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