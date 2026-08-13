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Проблемы с бензином в России
Общество

Водитель скорой помощи избил мужчину в Ленобласти

В Ленобласти судимый водитель скорой избил мужчину
evgenii mitroshin/Shutterstock/FOTODOM

Во Всеволожском районе Ленинградской области задержали 42-летнего водителя скорой помощи, который избил мужчину, пострадавшего госпитализировали с травмами. Об этом сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел в ночь на 11 августа в деревне Новое Девяткино. Неизвестный нанес 48-летнему мужчине тяжелые травмы, пострадавшего госпитализировали.

Полиция вышла на след подозреваемого и задержала его 12 августа вечером у дома на Ручьевском проспекте в Мурино. Им оказался водитель скорой медицинской помощи, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

До этого в Ленобласти арестовали мужчину, избившего соседского мальчика ремнем. Двое школьников катались по объездной дороге. К ним подошел сосед и потребовал вести себя тише, заявив, что это его территория. Дети развернулись и поехали к детской площадке, однако мужчина сел в машину, догнал их и напал.

Ранее в Подмосковье водитель автобуса запер пассажирок в салоне и избил одну из них.

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