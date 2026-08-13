В «Единой России» предложили точечно настроить систему приема в университеты

В «Единой России» выступили за сохранение действующих условий для поступающих в вузы. Об этом сообщили в Telegram-канале партии.



В партии заявили, что усложнение ЕГЭ не требуется. При этом систему поступления предложили точечно настроить. Основное внимание предложили уделить учету результатов экзаменов и олимпиад при распределении бюджетных мест.



Замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме Евгений Ревенко отметил необходимость понятных правил для школьников и их семей. По его словам, семьи заранее планируют поступление и ориентируются на действующие требования.

«Перед началом нового учебного года партия подводит итоги ЕГЭ и приемной кампании вместе с родителями и педагогами. Их позиция должна стать основой для дальнейших решений. Резкое изменение требований или отмена отдельных преимуществ может серьезно повлиять на возможности поступающих, поэтому любые корректировки важно проводить постепенно и с учетом их последствий», — сказал он.

По его словам, «Единая Россия» обсуждает предложения в рамках подготовки обновленной народной программы.

«Задача — сохранить работающие механизмы, исправить выявленные проблемы и сделать путь от школьного экзамена до поступления на бюджет более справедливым и предсказуемым», — заявил Ревенко.