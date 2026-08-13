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Проблемы с бензином в России
Общество

На Кубани подросток изрисовал четыре машины запрещенной символикой и сжег

На Кубани поймали серийного поджигателя машин

В Ейске задержали 16-летнего подростка, который поджигал автомобили с символикой Победы и разрисовывал их запрещенной символикой. Об этом сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, юноша использовал горючую смесь и выбирал машины с иностранными регистрационными знаками или символикой, связанной с Днем Победы. На кузовах машин он рисовал запрещенную символику, а на асфальте оставлял надписи. Сначала он поджег три иномарки, позже оперативники установили его причастность к четвертому эпизоду.

Кроме того, по версии полиции, подросток планировал поджечь два кафе в Ейске, но не успел. При обыске у юноши изъяли компьютерную технику, мобильные устройства, балаклавы, сигнальный пистолет, холодное оружие, предметы с запрещенной символикой и видеозаписи с совершенными поджогами. В отношении фигуранта возбуждены уголовные дела об умышленном уничтожении имущества, суд отправил его под стражу.

Ранее муж и жена из Иваново повредили ЛЭП по заданию украинских кураторов.

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