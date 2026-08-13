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Общество

Кузбассовец стрелял в людей, чтобы спасти бобров

В Кузбассе защитник бобров попал под суд и-за стрельбы по людям
Pavel Mikoska/Shutterstock/FOTODOM

В Кемеровской области мужчина получил условный срок за то, что открыл стрельбу из охотничьего ружья в сторону людей возле своего дома. Об этом сообщает Объединенный пресс-центр судов Кемеровской области.

По данным суда, инцидент произошел в Топках, местный житель вышел из дома с гладкоствольным ружьем. Не отходя далеко от своего жилища, он несколько раз выстрелил в сторону находившихся примерно в 100 метрах от него людей, среди которых был ребенок. Попытавшихся подойти к нему мужчин он пригрозил застрелить.

В отношении стрелка было возбуждено уголовное дело, во время судебного заседания он заявил, что пытался пресечь, как ему показалось, незаконную охоту на обитавших рядом с его домом бобров, и вину не признал. Фигуранту назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком.

До этого охотник на шакалов случайно подстрелил собачника на Кубани — он заметил на тепловизоре силуэт и выстрелил. Пострадавший выжил, ему пришлось удалить поджелудочную железу. В отношении стрелка возбуждено уголовное дело

Ранее мужчина случайно выстрелил знакомому в голову во время охоты в Дагестане.

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