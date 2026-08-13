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Общество

«Радиостанция Судного дня» внезапно передала в эфир бранное слово

«Радиостанция Судного дня» передала шифровку со словом «выродок»
Борис Приходько/РИА Новости

УВБ-76, более известная как «Радиостанция Судного дня», четыре раза за день вышла в эфир с новыми шифровками. Об этом сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи», который следит за активностью станции.

Первое сообщение было передано в 10:30 по московскому времени и содержало слово «расценка». Две другие шифровки вышли в эфир с интервалом примерно в час: в 11:32 и 12:34. Они содержали слова «бурохиос» и «звукошнек».

Спустя еще час и 18 минут, в 13:52 мск, радиостанция вновь «ожила» и внезапно выругалась, передав в эфир бранное слово «выродок».

УВБ-76 работает с конца 1970-х годов. Обычно она передает непрерывный жужжащий сигнал, за что ее называют «Жужжалка». Однако иногда в эфире отчетливо звучат загадочные шифровки, которые никто не может разгадать. Любители радиоперехватов связывают станцию с закрытой системой связи, предположительно, созданной в СССР во времена Холодной войны и продолжающей функционировать до сих пор. По разным данным, сигнал «Жужжалки» может поступать из Московской, Ленинградской или Псковской областей.

Ранее «Радиостанция судного дня» заговорила о взятках и сексе.

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