В «Единой России» предложили обсудить критерии оценки для поддержи технологических компаний

При определении права на льготы технологических компаний нужно смотреть обращать внимание на то, какой вклад в развитие отрасли они дают, заявил руководитель центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин.

Он отметил, что текущий подход для определения права на льготу не всегда отражает реальный вклад в развитие российской экономики.

«При определении права на льготы нужно смотреть шире: сколько компания производит, сколько инвестирует, какие технологии создает и какой вклад в развитие отрасли уже дает. Именно такие результаты должны быть главным ориентиром для государства», — сказал Сидякин.

Он добавил, что партия готова помочь выработать более понятные критерии оценки.

«Поддержку должен получать не тот, кто лучше проходит по условной графе, а тот, кто реально создает технологии, запускает производство и формирует новые рабочие места», — заключил Сидякин.