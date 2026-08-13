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Общество

В Москве рассказали, на что давят телефонные мошенники

Глава проекта «Перезвони сам» Шилина: мошенники изучают страхи жертв через соцсети
Dikushin Dmitry/Shutterstock/FOTODOM

Мошенники анализируют страхи своих будущих жертв в открытых источниках и социальных сетях, рассказала РИА «Новости» руководитель городского онлайн-проекта «Перезвони сам» столичного департамента информационных технологий Валентина Шилина.

«Мошенники изучают ваши страхи и то, на что вы сильнее реагируете. Получается, что пользователь сам дает мошеннику информацию о себе», — сказала она.

Шилина добавила, что с помощью полученных знаний мошенники строят сценарий, чтобы для жертвы все выглядело правдоподобно.

Она отметила, что все схемы мошенников всегда выглядят как срочная проблема.

«Мошенники давят на эмоции - создают искусственную срочность или, напротив, играют на нашем желании получить что-то бесплатно. Они хотят, чтобы жертва действовала быстро, не раздумывая», — заключила Шилина.

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