В Москве рассказали, на что давят телефонные мошенники

Мошенники анализируют страхи своих будущих жертв в открытых источниках и социальных сетях, рассказала РИА «Новости» руководитель городского онлайн-проекта «Перезвони сам» столичного департамента информационных технологий Валентина Шилина.

«Мошенники изучают ваши страхи и то, на что вы сильнее реагируете. Получается, что пользователь сам дает мошеннику информацию о себе», — сказала она.

Шилина добавила, что с помощью полученных знаний мошенники строят сценарий, чтобы для жертвы все выглядело правдоподобно.

Она отметила, что все схемы мошенников всегда выглядят как срочная проблема.

«Мошенники давят на эмоции - создают искусственную срочность или, напротив, играют на нашем желании получить что-то бесплатно. Они хотят, чтобы жертва действовала быстро, не раздумывая», — заключила Шилина.