Politico: во Франции оценили ущерб от знойного лета в сумму от €10 до €15 млрд

Во Франции оценили ущерб от жаркого лета в сумму от €10 до €15 млрд. Об этом пишет газета Politico.

По словам министра экологического перехода Франции Моники Барбю, исторически жаркое лето в стране обойдется в 0,5% валового внутреннего продукта (ВВП) Франции.

Барбю назвала такую оценку предварительной и призвала относиться к ней «с большой осторожностью». Кроме того, эта цифра может возрасти, так как температура во многих регионах Франции остается выше климатической нормы.

Министр уточнила, что лесные пожары и снижение сельскохозяйственного производства являются самыми большими предполагаемыми издержками, и предупредила, что они будут продолжать расти в будущем, если правительства стран не смогут принять меры по ограничению последствий изменения климата.

13 августа портал Euractiv сообщал, что на 38% территории Евросоюза установилась засуха. Как отмечает Euractiv, засуха оказывает сильное влияние на животноводческий сектор на всей территории ЕС. Фермеры вынуждены использовать зимние запасы кормов из-за высохших пастбищ и поврежденных посевов кормовых культур.

Ранее река Луара во Франции обмелела до критического уровня.