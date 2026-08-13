Адвокат рассказал, какой срок родители убитого мальчика считают справедливым для Жилкина

Родители убитого девятилетнего мальчика из Петербурга хотели бы, чтобы обвиняемый Петр Жилкин лишился свободы на длительный срок. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам адвоката семьи Никиты Сорокина, речь идет о пожизненном сроке.

«Мы надеемся и верим, что... это будет пожизненный срок», – рассказал он.

13 августа началось рассмотрение уголовного дела Жилкина, который, предположительно, убил девятилетнего мальчика. Ребенок пропал зимой текущего года. В последний раз его видели около супермаркета, где он садился в машину к неизвестному мужчине. После этого начались поиски, в которых принимали участие десятки людей.

По версии следствия, Жилкин надругался над ребенком и расправился с ним, после чего сбросил в водоем в Ленобласти, где тело пострадавшего позже нашли.

Фигуранта направили в отдельную камеру в СИЗО. В СК заявили, что на условия содержания мужчина не жаловался.

Тем временем представители ведомства завершили расследование, но заседания будут проходить в закрытом режиме.

Ранее сообщалось, что тысячи файлов с непристойными материалами нашли у обвиняемого в убийстве мальчика в Петербурге.