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Общество

В США рейс задержали из-за подозрительной сети Wi-Fi на борту самолета

Рейс в США был задержан из-за подозрительной сети Wi-Fi на борту самолета
Виталий Аньков/РИА Новости

В США рейс авиакомпании Delta Air Lines из Лас-Вегаса в Атланту задержали из-за подозрительной сети Wi-Fi на борту, пишет Fox Newshttps://www.foxnews.com/travel/mystery-wi-fi-network-aboard-flight-raises-unusual-alarm-travelers-information.

Во время ожидания вылета пассажиры заметили беспроводную сеть, которая называлась «Delta WiFi Fast» и могла выглядеть как официальный интернет авиакомпании, но таковой не являлась.

Экипаж отреагировал на ситуацию и примерно на 30 минут полностью отключил бортовой Wi-Fi. В компании подчеркнули, что взлома систем самолета не произошло. Официальная бортовая сеть также не была скомпрометирована, а системы управления воздушным судном никак не пострадали. Угрозы безопасности полета не было, поэтому самолет продолжил путь и благополучно прибыл в Атланту.

Авиакомпания начала расследование и заявила, что намерена сотрудничать с федеральными правоохранительными органами и авиационными регуляторами. Особое внимание инцидент привлек из-за того, что рейс вылетал из Лас-Вегаса, где проходила конференция по кибербезопасности. По сообщениям в соцсетях, среди пассажиров самолета находились ее участники. Однако кто именно создал подозрительную сеть и с какой целью, пока не установлено.

Эксперты напоминают, что в самолете следует подключаться только к той Wi-Fi-сети, название которой официально указано авиакомпанией. Злоумышленник теоретически может создать сеть с похожим названием, чтобы заставить пассажиров подключиться к ней и попытаться получить доступ к передаваемым данным.

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