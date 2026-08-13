Россиянам расскажут историю Фиделя Кастро

«Газета.Ru» (входит в медиахолдинг Rambler&Co) при поддержке Института развития интернета запустила спецпроект «Первый среди третьих: Фидель Кастро как лидер «глобального Юга»», сообщает пресс-служба медиахолдинга.

Проект расскажет об одном из самых знаковых политиков XX века. Всего на него было совершено 638 покушений, а самая длинная речь в истории ООН длилась 4,5 часа. Дизайн спецпроект вдохновлен игрой GTA: Vice City, а о его жизни рассказывается в формате игрового сюжета с побочными квестами.

Всего в спецпроект вошли 10 лонгридов, 10 горизонтальных видеороликов, 20 вертикальных клипов и 10 постов-карточек в соцсетях. Материалы будут публиковать дважды в неделю.