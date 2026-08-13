Братья три месяца удерживали у себя дома женщину и насиловали ее

В Индии мужчины три месяца насиловали женщину и получили срок

Суд вынес приговор двум братьям, которых обвиняли в надругательстве над многодетной матерью. Об этом сообщает Express.

Инцидент произошел в штате Уттар-Прадеш. Пострадавшая пришла в местное учреждение, чтобы получить талоны на продукты. Мужчины схватили женщину и увезли с собой.

В течение трех месяцев братья удерживали пленницу у себя дома и насиловали. В один из дней члены семьи отправились на свадьбу, и женщина смогла подозвать соседа. Мужчину она попросила передать сообщение ее семье.

Узнав о ситуации, родители обратились в полицию, после чего правоохранители освободили пострадавшую. Мужчин задержали, также под арест отправилась их мать, которая знала о пленнице и удерживала ее дома.

Суд приговорил братьев к двадцати годам лишения свободы за групповое изнасилование и похищение. Помимо этого, к основному сроку добавили пять лет за похищение с целью принуждения к браку. Мать семьи получила четыре года.

Ранее сообщалось, что молодой человек изнасиловал двоюродную сестру, пока ее матери не было рядом.