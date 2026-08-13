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Общество

«Яндекс Маркет» запустил новый формат доставки с постоплатой

«Яндекс Маркет» запустил постоплату заказов через сутки после доставки
Dr ake krisda/Shutterstock/FOTODOM

«Яндекс Маркет» добавил возможность оплачивать заказы с доставкой «по клику» через сутки после получения. Об этом сообщили в пресс-службе площадки.

Новый формат позволит покупателям дома посмотреть и примерить товары, а затем выбрать только подходящие позиции. Пользователь получил возможность в течение суток вернуть товары, которые ему не подошли. Деньги спишутся только за ту часть заказа, которую покупатель оставит себе.

Предполагается, что формат окажется особенно актуальным для одежды, обуви и аксессуаров. Кроме того, доставка на дом позволит без спешки оценить качество товара, проверить размер и примерить одежду.

«Мы постоянно ищем способы, как сделать процесс покупки и сервис для наших покупателей удобнее и проще. Доставка «по клику» с постоплатой – это новый для российского рынка способ получения заказа. Он позволяет клиентам принимать решение о покупке в комфортных условиях, не выходя из дома», – рассказал руководитель «Яндекс Маркета» Алексей Шлюнкин.

Он уточнил, что на текущий момент эта возможность доступна в 26 регионах страны. По его словам, в дальнейшем география сервиса будет расширяться.

Кроме того, доставку «по клику» с постоплатой сделали доступной для товаров, которые можно было оплатить частями в «Сплит».

Для оформления заказа можно выбрать соответствующий формат доставки. А после поступления товаров в ближайший даркстор покупатель сможет вызвать курьера в удобное время и получить заказ. В свою очередь, неподошедшие товары можно вернуть без оформления заявок – передать их курьеру или отнести в пункт выдачи маркетплейса.

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