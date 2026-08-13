Крымчанин подорвался на взрывном устройстве, предварительно, заложенном в урне

Mash: в Севастополе мужчина не выжил, подорвавшись на взрывном устройстве

В Севастополе мужчина получил травмы во время взрыва. Об этом сообщает Mash.

Инцидент произошел на Столетовском проспекте. По предварительным данным, мужчина шел по лестнице вместе с другом. Они проходили мимо скамейки и урны, в которой, предположительно, было взрывное устройство.

В этот момент устройство сдетонировало. Россиянина спасти не удалось. Пострадал ли его друг, не уточняется.

«Со слов очевидцев, взрыв был настолько громким, что сначала подумали, что в дом влетел БПЛА», – сообщается в публикации.

До этого в Курской области мужчина подорвался после того, как обнаружил коробку в лесу. Внутри, как выяснилось после хлопка, находилось взрывное устройство.

Пострадавшего направили в местное медучреждение, состояние пострадавшего оценили как тяжелое. При детонации пациент лишился обеих ног. Как опасная коробка оказалась на месте, где россиянин ее подобрал, не уточнялось.

Ранее сообщалось, что взрывное устройство сработало в автобусе под Дамаском.