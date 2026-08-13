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Общество

В Подмосковье пройдет шоу профессиональных райдеров

В Подмосковье покажут шоу FMX13
Максим Блинов/РИА Новости

В Зарайске и Наро-Фоминске пройдет шоу лучших профессиональных райдеров России из команды FMX13, сообщает пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области.

В ведомстве отметили, что зрители смогут увидеть опасные трюки на мотоциклах.

«Профессиональные каскадеры исполнят в воздухе гигантские прыжки, головокружительные сальто, синхронные полеты и сложные акробатические элементы», — говорится в сообщении.

Также в рамках шоу пройдет выступление чемпиона России и Европы по битбоксу, музыканта Вахтанга.

В Зарайске шоу пройдет 14 августа, а в Наро-Фоминске — 15 августа. Вход для зрителей бесплатный.

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