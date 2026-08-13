В заповедном селе на Алтае ввели комендантский час из-за выходящих к людям медведей

Комендантский час ввели в селе Яйлю в Республике Алтай в связи с участившимися случаями выхода медведей к людям. Об этом на странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщила пресс-служба Алтайского биосферного заповедника.

«Для обеспечения безопасности с 11 августа в заповедном поселении вводится комендантский час. Время действия: ежедневно с 20:00 до 7:00 до особого распоряжения», — говорится в заявлении.

Из него следует, что для местных жителей и гостей ограничили доступ к береговой линии озера, лесу, садам, а также тропам и туристическим маршрутам. Исключение составляют только сотрудники при исполнении.

«Меры временные, но обязательные для всех», — подчеркнули в пресс-службе.

Там призвали граждан не пренебрегать действующими правилами и беречь себя.

Как написал Telegram-канал «В КУРСЕ 22 | Барнаул», в последние несколько дней медведей видели в населенных пунктах Каракокша и Тондошка. Также хищники появлялись в селе Красносельск, где напали на взрослую свинью. В материале отмечается, что в этом году медведи стали выходить к людям чаще обычного.

Ранее в Камчатском крае медведь вломился в подъезд жилого дома.