Зоозащитница распылила перцовку на отловщиков собак в Приморье и пригрозила расправой

Mash: в Приморье зоозащитница распылила перцовку и угрожала отловщикам собак

В Приморье зоозащитница напала на отловщиков собак с перцовкой и пригрозила им расправой. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Инцидент произошел в городе Дальнегорске. Служба отлова собак «Аристократ» поймала стаю бродячих собак, которая терроризировала жителей микрорайона Горелый, однако это не понравилось неизвестной зоозащитнице.

Женщина потребовала немедленно отпустить животных и распылила на отловщиков перцовый баллончик. Кроме того, она пригрозила сотрудницам службы расправой.

В результате случившегося кинолог и водитель получили ожоги глаз, собаки также пострадали. Служба намерена взыскать с нападавшей расходы на лечение сотрудников и животных.

Ранее сообщалось, брошенная на привязи собака искусала ребенка в Барнауле.