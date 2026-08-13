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Общество

Зоозащитница распылила перцовку на отловщиков собак в Приморье и пригрозила расправой

Mash: в Приморье зоозащитница распылила перцовку и угрожала отловщикам собак
Кадр из видео/Telegram-канал «Amur Mash»

В Приморье зоозащитница напала на отловщиков собак с перцовкой и пригрозила им расправой. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Инцидент произошел в городе Дальнегорске. Служба отлова собак «Аристократ» поймала стаю бродячих собак, которая терроризировала жителей микрорайона Горелый, однако это не понравилось неизвестной зоозащитнице.

Женщина потребовала немедленно отпустить животных и распылила на отловщиков перцовый баллончик. Кроме того, она пригрозила сотрудницам службы расправой.

В результате случившегося кинолог и водитель получили ожоги глаз, собаки также пострадали. Служба намерена взыскать с нападавшей расходы на лечение сотрудников и животных.

Ранее сообщалось, брошенная на привязи собака искусала ребенка в Барнауле.

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