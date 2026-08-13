Власти американского штата Теннесси предупредили о нашествии ядовитых червей-молотов. Об этом сообщается на странице департамента финансов и администрации Теннесси в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Инвазивные плоские черви выделяют токсины, которые приводят к раздражению кожи. Поэтому к нему нельзя прикасаться голыми руками. Брать червей следует только в перчатках или при помощи специального инструмента. Затем необходимо поместить их в герметичный пакет или контейнер с солью, уксусом, спиртом или цитрусовым маслом.

Червей-молотов не нужно разрезать на части, поскольку они могут регенерировать.

Власти призвали увидевших таких червей сфотографировать их и сообщить об этом в департамент сельского хозяйства штата.

Черви-молоты также наносят ущерб экосистеме, поскольку поедают обычных дождевых червей, что приводит к снижению плодородия почвы.

7 августа директор Ботанического сада МГУ, доктор биологических наук Владимир Чуб сообщил, что наблюдаемое в европейской части России нашествие испанских слизней связано с тем, что они легко перешагивают естественные экологические системы и размножаются в лесах, парках и даже городах.

Ранее эксперт предупредил о последствиях контакта с гусеницами шелкопряда.