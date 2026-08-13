Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Проблемы с бензином в России
Общество

Амур поднялся выше неблагоприятной отметки из-за дождей

Уровень Амура у Хабаровска превысил неблагоприятную отметку на полметра
Валерий Мельников/РИА «Новости»

Уровень воды в Амуре поднялся до 494 см — это почти на полметра выше неблагоприятной отметки. Об этом в мессенджере «Макс» сообщил глава Хабаровска Сергей Кравчук.

«Уровень воды в Амуре достиг 494 сантиметров», — написал он.

Неблагоприятной для города считается отметка в 450 см, опасной — в 600 см. Гидрологи ожидают подъема воды до 600 см.

Уровень реки растет и в других районах: у Комсомольска-на-Амуре — 407 см, у Троицкого — 352 см, у Елабуги — 511 см.

11 августа Telegram-канал «ЧП Чита — Происшествия Забайкалья» со ссылкой на подписчиков сообщил, что поселок Восточный в Чите начал уходить под воду. По словам местной жительницы, приусадебные участки топит с июня. Позднее поступила информация, что в микрорайоне Камышинский в Железнодорожном районе Читы из-за дождя подтопило шесть приусадебных участков.

За день до этого правительство Хабаровского края заявило, что уровень воды в реке Амур превысил опасную отметку и продолжает расти. На этом фоне в регионе ввели режим повышенной готовности. Как написал Telegram-канал Amur Mash, из-за паводка в районе населенных пунктов Малышево и Воронежский разрушился дом. Вода размыла землю под зданием, в результате чего оно сползло вниз.

Ранее жители Хабаровска сняли на видео затопленную набережную.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как сэкономить на сборах в школу. 8 приемов и тактика двух корзин
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!