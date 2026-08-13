Амур поднялся выше неблагоприятной отметки из-за дождей

Уровень воды в Амуре поднялся до 494 см — это почти на полметра выше неблагоприятной отметки. Об этом в мессенджере «Макс» сообщил глава Хабаровска Сергей Кравчук.

«Уровень воды в Амуре достиг 494 сантиметров», — написал он.

Неблагоприятной для города считается отметка в 450 см, опасной — в 600 см. Гидрологи ожидают подъема воды до 600 см.

Уровень реки растет и в других районах: у Комсомольска-на-Амуре — 407 см, у Троицкого — 352 см, у Елабуги — 511 см.

11 августа Telegram-канал «ЧП Чита — Происшествия Забайкалья» со ссылкой на подписчиков сообщил, что поселок Восточный в Чите начал уходить под воду. По словам местной жительницы, приусадебные участки топит с июня. Позднее поступила информация, что в микрорайоне Камышинский в Железнодорожном районе Читы из-за дождя подтопило шесть приусадебных участков.

За день до этого правительство Хабаровского края заявило, что уровень воды в реке Амур превысил опасную отметку и продолжает расти. На этом фоне в регионе ввели режим повышенной готовности. Как написал Telegram-канал Amur Mash, из-за паводка в районе населенных пунктов Малышево и Воронежский разрушился дом. Вода размыла землю под зданием, в результате чего оно сползло вниз.

Ранее жители Хабаровска сняли на видео затопленную набережную.