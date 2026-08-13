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Общество

В России планируют ввести электронный контроль за собраниями жильцов

В Госдуме подготовили проект о контроле за проведением собраний жильцов
Максим Блинов/РИА Новости

Механизм электронного контроля за проведением собраний жильцов разрабатывается в России. Об этом сообщает газета «Известия».

Соответствующий законопроект разработала и направила на отзыв в правительство зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. Он предполагает исключение очного, заочного и очно-заочного форматов голосования.

Таким образом, как пишет издание, депутат предлагает исключить подделку протоколов собраний собственников жилья. В Госдуме считают, что около 50% протоколов собраний могут подделываться.

Согласно документу, инициатор собрания направляет уведомление о его проведении, люди получают через «Госуслуги» уведомление о проведении мероприятия в их доме и могут проголосовать онлайн либо заполнить бюллетень. После этого протокол формируется автоматически, а собственники получают уведомление о результатах. При этом гражданам дается право однократно переголосовать.

До этого сообщалось, что с 1 сентября россияне смогут получать платежные документы за жилищно-коммунальные услуги в личном кабинете на «Госуслугах».

Ранее ФАС увеличила штрафы для ресурсоснабжающих организаций.

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