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Общество

В США произошла стрельба в школе

Стрельба произошла в школе в американском штате Джорджия
Noah Berger/AP

Стрельба произошла на территории школы Warner Robins High School в американском штате Джорджия. Об этом сообщил шериф округа Хьюстон Мэтт Моултон в своем аккаунте в Facebook.

Он попросил местных жителей пока что держаться подальше от района школы.

«Там наблюдается значительное присутствие правоохранительных органов из-за стрельбы на территории кампуса», — объяснил шериф.

Моултон добавил, что для безопасности район стоит объезжать, пользуясь альтернативными маршрутами. Информация о возможных пострадавших или задержании стрелка на данный момент не приводится.

7 августа девятиклассник устроил стрельбу в средней школе Тхепсирин в пригороде Бангкока в Таиланде. Несовместимые с жизнью ранения получили трое учителей и трое учеников. После содеянного нападавший свел счеты с жизнью. Еще 17 человек получили ранения различной степени тяжести.

Позже выяснилось, что ученик, устроивший стрельбу в школе в Таиланде, перед тем, как отправился в учебное заведение, лишил жизни своих бабушку и дедушку у них дома.

Ранее россиянин открыл стрельбу из автомата по медикам скорой помощи.

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