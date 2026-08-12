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Общество

В США заявили о распространении «взрывной» диареи в еще двух штатах

CDC: «взрывная» диарея добралась до Вашингтона и Нью-Йорка
Sergey Mikheev/Shutterstock/FOTODOM

Случаи циклоспороза, вызывающего «взрывную» диарею, начали фиксировать в еще в двух американских штатах — в Вашингтоне и Нью-Йорке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

По данным ведомства, инфекцию зафиксировали в 47 штатах. При этом всего в США выявили почти 14 тысяч случаев заболевания.

«С мая центр получил данные о 13 895 случаях циклоспороза в США, подтвержденных лабораторно. Для сравнения с 1 мая до 31 августа 2025 года в США сообщалось о 1 180 случаях», — говорится в сообщении CDC.

В центре добавили, что еще около 10,5 тысячи случаев требуют дополнительного анализа.

8 августа американский исследовательский университет Тафтса сообщил, что малина и клубника попали в список опасных продуктов во время вспышки «взрывной» диареи циклоспороза. Специалисты уточнили, что у ягод малины, которые обычно едят в свежем виде, — сложная, пористая структура поверхности, поэтому их трудно тщательно промыть, по этой причине «они становятся благоприятной средой для циклоспор».

Ранее ученые объяснили, в какой зелени может содержаться возбудители циклоспороза.

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